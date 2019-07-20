KOCAELİ KÖRFEZ SAHİLLERİ OLTA BALIKÇILARIYLA DOLDU

İZMİT Körfezi sahilleri akşam saatlerinde oltayla balık tutanlarla doluyor. Güzel yaz günlerini değerlendirenler balık tutmanın keyfini çıkarıyor. İzmit
Körfezi'nde Marina
, 60 Evler, Kirazlıyalı, Yarımca
, Seymen, Değirmendere ve Halıdere sahilleri akşam saatlerinde oltayla balık tutanlarla doluyor. Yaz akşamlarını değerlendiren amatör balıkçılar, çocuklarıyla birlikte soluğu sahillerde alıyor. Oltalara genelde istavrit takılırken, amatör balıkçılar istedikleri kadar balık tutamasa da sahil kenarında zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.
Balık tutmak için her gün sahile geldiğini söyleyen Hakan Korkmaz, Her akşam buradayız. 6'da işten çıkıyorum, 7'de evde oluyorum, 7 buçukta buradayım. 2 saat avlıyorum sonra evime gidiyorum. Bu biraz hastalık bende. Buraya geldiğim zaman rahatlıyorum. dedi.
Kahveye gitmek yerine balık tutmaya geldiğini belirten Hasan Tursun ise, Ben haftada bir iki defa geliyorum. Kahveye gitmektense balığa gitmeyi seviyorum. Sahillerdeki iskelelerin de artmasını istiyorum. Çocuklar gelir bir eğlence olur. Milleti kahvelere değil de, böyle sahillere, güzel şeylere, iyi şeylere sevk etmekte fayda var. diye konuştu