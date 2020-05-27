KOCAELİ Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı

Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdıKOCAELİ'de, koronavirüs süreci ile birlikte prefabrik evlere olan ilgi arttı.

27.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:59
Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı
KOCAELİ'de, koronavirüs süreci ile birlikte prefabrik evlere olan ilgi arttı. Arazisi olanlar, depreme dayanıklı, metrekaresine göre 30 bin lira ile 300 bin lira arasında yapılan prefabrik yapıları tercih ediyor. Prefabrik üreticisi Adem Satan, pandemi sürecinde şehirlerden köylere göçün başladığını, istenilen projeye göre evleri yaptıklarını söyledi.
Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, şehirlerden uzak noktalarda arazi satın alırken, prefabrik evlere yöneldi. Yapımının hızlı ve depreme dayanıklı olması nedeniyle prefabrik evler tercih edilirken, projenin büyüklüğüne göre de evin maliyeti 30 ile 300 bin lira arasında değişiyor. Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından prefabrik ev satışlarında artış olduğunu söyleyen prefabrik yapı üreticisi Adem Satan, kişilerin bütçelerine göre 40 ile 250 metrekare arasında birçok çeşit yapı yapabildiklerini belirtti.
'ŞEHİRLERDEN KÖYLERE GÖÇ BAŞLADI'
Prefabrik yapıların 10-15 gün içinde üretildikten sonra en fazla 3 günde istenilen yere montajının yapıldığını söyleyen Adem Satan, "Şehirden köye göç başladı. Kocaeli'nin neredeyse tamamında şehirden köylere göçlerin yaşandığını söyleyebilirim. Vatandaşlar araziyi satın alıyorlar. Daha sonra bize gelerek anlaşma yapıyorlar. Prefabrik yapıyı koyacağı yere beton attıktan sonra müşteri bize nasıl bir prefabrik yapmak istediğini söylüyor. Taleplerine göre 40 metrekareden başlayıp 250 metrekareye kadar prefabrik yapılar 10-15 gün aralığında üretimi yapıldıktan sonra montajını da 2-3 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamlayıp müşterilerimize teslim ediyoruz. En küçük 40 metrekarelik bir binada bir tane yatak odası, banyo, tuvalet, mutfak ve veranda şeklinde yapılabiliyor. Müşterilerimizin talebine göre yapının içerisine parke, mutfak dolabı, seramik gibi ürünler ekleyebiliyoruz. Bunlar müşterilerimizin talebine ve bütçelerine göre değişkenlik gösterebiliyor" dedi.
Prefabrik yapıların ısı yalıtımı konusunda son derece güvenli olduğunu belirten Satan, "Prefabrik binalarımız oldukça yalıtımlıdır. Dış duvar kalınlığımız 10 santimdir. Yalıtımlı bir malzemedir. Küçük bir ısıtıcı ile veya soba ile 10 dakika gibi kısa bir sürede ısıttığınız zaman yeterli olacaktır. Türkiye'nin yaylalarında, Edirne'den Kars'a kadar geniş bir bölgede hizmet veriyoruz. Bu bölgelerde kar yağışı yoğun olduğundan bunların statik hesaplamaları yapılıyor. Deprem yükü, yağmur yükü, kar yükü gibi hesaplamalar yapıldıktan sonra müşterimize teslim ediliyor" diye konuştu.
Prefabrik yapıların, bakımları iyi yapıldığında 100 yıldan fazla kullanılabileceğini kaydeden Satan, "Prefabrik binalar da tıpkı betonarme binalar gibi 80-100 yıl dayanıklıdır. Bakımları düzgün yapıldığında bu süreyi daha da uzatmak mümkündür" dedi. KOCAELİ Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Haber

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