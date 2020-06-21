KOCAELİ Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler

Koronavirüse aldırış etmeden eğlendilerİZMİT'te, sahil kenarındaki otoparka araçlarıyla gelen yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe ve maske kuralını umursamadan eğlendi.

21.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:03
Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler
İZMİT'te, sahil kenarındaki otoparka araçlarıyla gelen yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe ve maske kuralını umursamadan eğlendi. Araçlarından çaldıkları müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, koronavirüs tehlikesine aldırış etmeyen gençler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzmit'te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşların cep telefon kamerasıyla çektikleri görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti. Otoparkı bulunduğu yolu zaman zaman kapatarak oyun gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis harekete geçti. KOCAELİ Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Bursa’da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Haber
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Haberler››Güncel››KOCAELİ Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:27: Tokat'tan kısa kısa - Haber 16:25: Konya'da 11 suçtan aranan şüpheli karıştığı silahlı kavga sonrası yakalandı - Haber 16:25: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Babalar Günü paylaşımı - Haber 16:25: Kırklareli'nde çiftlerin nikahları Kovid-19 tedbirleri alınarak kıyıldı - Haber 16:24: Kırıkkale'de tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı - Haber 15:32: Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Haber 14:54: Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak - Ekonomi 14:29: Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber