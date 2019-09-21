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Kocaeli kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu (2)VURULMA ANI KAMERALARA YANSIDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mete Y.?nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

21.09.2019 19:07
Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu (2)
VURULMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mete Y.?nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilini yol kenarına park eden Mete Y.?nin yanına yaklaşan ellerinde tabanca bulunan iki kişi, ateş açmaya başladı. Eğilerek, Mete Y.?nin bacaklarını hedef alarak ateş açan kişiler yerde sürünen gencin üzerine doğru gitti. Mete Y. sürünerek otomobilinin diğer tarafına geçerken, yere düşürdüğü cep telefonunu alan kişi yere atarak kırdı. Tabancalarını bellerine sokan kişiler olay yerinden kaçtı. Polis, olayın ardından kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Kocaeli, Kuaför, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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