Kocaeli Kuş Avına Çıktığı Arkadaşını Vurdu

Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde, 4 arkadaşıyla birlikte kuş avına çıkan Abdullah Çoban
(48), arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, Kandıra Dalca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Çoban, İzmit
'ten Kandıra'ya 4 arkadaşıyla birlikte kuş avlamaya geldi. Ormanlık alana giren avcılar kuşları hedef alarak ateş açtı. Bu sırada avcılardan birinin tüfeğinden çıkan saçmalar Abdullah Çoban'ın başına isabet etti. Yere yığılan Abdullah Çoban'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Çoban tedavi altına alındı. Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kandıra,Abdullah Çoban,Kocaeli
18 Kasım 2018 Pazar 14:09