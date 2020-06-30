KOCAELİ Kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu

Kutlamalarda sosyal mesafe unutulduİZMİT'te, sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu.

30.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:54
Kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu
İZMİT'te, sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu. Sahilde yapılan kutlamada meşaleler yakılırken, teknede yapılan doğum gününde ise horon oynandı.
İzmit'te sahilde bir araya gelen gençler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor. Sıcak yaz günlerinde sahilde toplananlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Dün akşam sahilde bir kutlamada sosyal mesafe kuralları unutuldu. Birbirlerine sarılan genç kız ile erkek arkadaşının etrafında toplananlar şarkılar söyleyerek meşaleler yaktı. İzmit'te teknede doğum günü kutlaması sırasında da maske ve sosyal mesafe kuralları unutuldu. Kiraladıkları tekne ile İzmit Körfezi'nde denize açılan gençler horon ve çiftetelli oynadı. KOCAELİ Kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel, Haber
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