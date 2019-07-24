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KOCAELİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, içi balçık dolu su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

24.07.2019 11:11
KOCAELİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, içi balçık dolu su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dün, Fatih Mahallesi Sancak Caddesi 4. Sokak'ta, İbrahim Babacan'a ait olan evin bahçesindeki sadece üzerinde küçük bir delik bulunan kuyuya yavru kedi düştü. Kuyudan gelen sesleri duyan İbrahim Babacan ile oğlu Ahmet Babacan durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi hayvan yakalama aparatını delikten içeri sokarak birkaç metre derinlikteki kuyudan yavru kediyi çıkardı. Çamura bulanan kedi yıkandıktan sonra belediyenin hayvan bakımevine götürüldü. KOCAELİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

İtfaiye, Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

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