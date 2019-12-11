Haberler » Güncel » Kocaeli kuzey marmara otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor - Haber

Kocaeli kuzey marmara otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyorKUZEY Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı.

11.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:29

Kuzey Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

KUZEY Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı. 21 2020 tarihinde tamamlanması hedeflenen otoyolun geçişinde de asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Toplam maliyeti 13,6 milyar TL olan proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 430 kilometrelik projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Yaklaşık 52 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasındaki projenin 5'nci kısmında 5 tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. Dilovası Liman Kavşağı ile İzmit kesiminde inşa edilen 4 şeritli tüneller dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor. Dilovası Liman Bağlantı Yolu ile Körfez Sevindikli arasındaki yol ulaşıma açılırken, proje tamamlandığında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da trafiğin rahatlaması planlanıyor.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 kavşak yer alıyor. 21 Aralık 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana araçlarıyla girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Akyazı'dan TEM yoluna bağlanacak.

Kocaeli kuzey marmara otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

TEM Otoyolu, Kocaeli, Marmara, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:47 Antalya'da sağanak yağış - Haber
17:47 Ankara içişleri bakanlığı: hdp ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı - Haber
17:47 Spor sergen yalçın: benim adıma yapılan paylaşım komikti - Haber
17:47 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Haber
17:42 Nevzat Özer: "Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce gelmelidir" - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:48:23