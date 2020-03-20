KOCAELİ Lastiği patlayan TIR alev alev yandı
Lastiği patlayan TIR alev alev yandıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lastiği patlayan TIR alev alev yandı.
20.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:28
Lastiği patlayan TIR alev alev yandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lastiği patlayan TIR alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.
Olay saat 10.30 sıralarında, D-130 Karayolu Gonca Rampası mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan aldığı pet şişe suları Balıkesir'e götüren Ramazan Budak idaresindeki 10 ED 911 plakalı TIR'ın dorsesinin lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Ramazan Budak dorseden yükselen dumanları görünce aracı yolun sağ şeridinde durdurdu. Aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Gölcük İtfaiye Amirliği ve Donanma Komutanlığı'nın itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında Yalova istikameti ulaşıma kapanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangında TIR'ın dorsesi kullanılmaz hale geldi.
Ramazan Budak, 'Sakarya'dan aldığım suları Balıkesir'e götürüyordum. Bir patlama sesi duydum, sonra aracın dorsesi yandı.' dedi.
Aracın yoldan çekilmesi için çalışma başlatılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lastiği patlayan TIR alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.
Olay saat 10.30 sıralarında, D-130 Karayolu Gonca Rampası mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan aldığı pet şişe suları Balıkesir'e götüren Ramazan Budak idaresindeki 10 ED 911 plakalı TIR'ın dorsesinin lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Ramazan Budak dorseden yükselen dumanları görünce aracı yolun sağ şeridinde durdurdu. Aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Gölcük İtfaiye Amirliği ve Donanma Komutanlığı'nın itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında Yalova istikameti ulaşıma kapanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangında TIR'ın dorsesi kullanılmaz hale geldi.
Ramazan Budak, 'Sakarya'dan aldığım suları Balıkesir'e götürüyordum. Bir patlama sesi duydum, sonra aracın dorsesi yandı.' dedi.
Aracın yoldan çekilmesi için çalışma başlatılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KOCAELİ Lastiği patlayan TIR alev alev yandı
Etiketler : Güncel