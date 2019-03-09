Kocaeli Limanda Dev Vinçler Uzaktan Kumanda Ediliyor

Kaynak: DHA

Limanda dev vinçler uzaktan kumanda ediliyorLiman işletmeciliğinde dünyanın önde gelen firmalarından DP World'ün Yarımca Limanı'nda, Türkiye'de ilk defa kumanda merkezinden vinçler hareket ettirilerek gemilerden yük alınıp, yükleme yapılıyor. Operatörler, kameralar aracılığıyla masa başından dev vinçleri hareket ettiriyor. DP World Yarımca Liman Operatör Eğitmeni Kenan Balcı, 2 tane rıhtım ve üzerinde bulunan 6 tane vinç ile yılda 1 milyon 300 bin konteyner kapasiteli bir terminaliz. Türkiye'de ilk defa kullanılan uzaktan kumanda merkeziyle 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan vinçlerle konteyner taşıyoruz dedi.Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan dünyanın en büyük liman işletmecilerinden DP World'ün Yarımca Limanı'nda 500 milyon dolardan fazla yatırım tutarıyla 4 yıl önce hizmete girdi. DP World Yarımca Limanı'nda birçok teknolojik yatırımlar gerçekleşti. Yılda 1.3 milyon konteyner elleçleme kapasitesine sahip DP World Yarımca Limanı'nda kullanılan ileri teknolojiler sayesinde, dünya ticaretine sağlanan katkının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine de önem veriliyor. Limanın bir ucundaki kontrol merkezinde bulunan operatörler, 1,5 kilometre uzaklıkta tonlarca ağırlıktaki yükü, bir kol yardımıyla gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor. Ayrıca aynı anda 2 tane gemiye hizmet verilebiliyor. Türkiye'de ilk kez elektrikli uzaktan kumandalı kara vinci DP World Limanı'nda kullanılıyor.1.5 KİLOMETRE UZAKLIKTAN VİNÇLER KUMANDA EDİLİYORUzaktan kumanda ettikleri vinçlerin iş güvenliği açısından da büyük katkı sağladığını söyleyen DP World Yarıımca Limani Operatör Eğitmeni Kenan Balcı, Biz 2 tane rıhtımımızla ve rıhtım üzerinde bulunan 6 tane dev vinç ile yılda 1 milyon 300 bin konteyner kapasiteli bir terminaliz. Rıhtımda bulunan 6 tane vinci 1,5 kilometre uzaklıktaki kontrol merkezinden kumanda ediyoruz. Kontrol merkezi hem iş güvenliği anlamında hem de operatörün konforu anlamında çok ciddi bir katkı sağlıyor bize. Bu kontrol merkezi Türkiye'de ilk defa kullanılıyor. 4 yıldır bu sistemi biz burada kullanıyoruz. Buradaki çalışanlar, dünya üzerinde bulunan en büyük konteyner gemilerini hem kamera sistemlerini hem liman operasyon sistemlerini hem de vincin otomasyon sistemini kullanarak konteyner operasyonları gerçekleştiriyorlar. Yani gemilere yükleme, tahliye, indirme ve bindirme operasyonları gerçekleştiriyorlar. Vinç kapasitemiz toplamda 65 ton konteyneri tek seferde hareket ettirebiliyor. Operatörlerin eğitim süreçleri var, biz burada önce simülatör eğitimleri gerçekleştiriyoruz, daha sonra onlara bir iş üzerinde 500 saate yakın bir eğitim sürecinden geçerek operasyonlarda verimli hale gelene kadar onları burada iç eğitimlerle destekleyerek operasyona hazır hale getiriyoruz. Yani ilk önce simülatör eğitimleri alıyorlar, ardından gerçek vinçlerle eğitimleri tamamladıktan sonra operasyonlara hazır hale geliyorlar. dedi.BU VİNÇLER DÜNYA'DA İLK KEZ BURADA KULLANILDIDP World Yarımca'nın, Doğu Marmara'nın en büyük terminali olduğunu belirten Kenan Balcı, şöyle konuştuLimanımız 1 milyon 300 bin saha kapasitesiyle 18 adet lastik tekerlekli saha vinci ile hizmet veriyoruz. RTG dediğimiz sistem lastik tekerlekli saha vinci olarak kullandığımız sistemdir. Bu RTG'leri dünyada ilk kez robot kontrol ile yani uzaktan kontrol ile kullanıyoruz. Bu bilgisayarlarda 1,5 kilometre uzaklıktaki 18 metre yüksekliğinde 20 metre genişliğindeki bir makineyi buradan kumanda ediyor. Bu sayede operasyon verimliliğimizi bir üst seviyeye taşıdık. Yapılan her işte mutlaka bir risk vardır ama bizler burada hem eğitimlerimizle hem kullandığımız teknolojilerle bu riskleri sıfıra indiriyoruz. Uzaktan kumanda bizler için çok daha elverişli çünkü vinç üzerinde çalışan personellerin bel ve omurga rahatsızlıkları söz konusu oluyordu. Uzun süreli aynı pozisyonda kaldıkları için sürekli onlara dinlenme molaları vermek zorunda kalıyorduk ama burada böyle bir durum söz konusu değil, hem konfor anlamında daha iyi bir alanda çalışıyorlar. Sanki bir ofiste oturur, bilgisayar ortamında oturur gibi çalışıyorlar. Bu da onlara konfor sağlıyor, daha verimli ve daha dikkatli olmalarını sağlıyor. Bu alanda 400 metrelik gemilere hizmet verebiliyoruz, dünya üzerinde bulunan en büyük gemiler 400 metre dünyanın farklı noktalarından buraya geliyorlar ve biz onlara burada hizmet veriyoruz. Aynı zamanda burada erkeklerin yaptığı görevlerde kadın arkadaşlarımız da var. Uzaktan kumandalı vinçleri 2 tane kadın arkadaşımız eğitimlerini tamamladıktan sonra kullanmaya başladı. Onlar da burada tıpkı erkekler gibi ağır tonajlı konteynerleri buradaki kumanda merkezinden hareket ettiriyorlar.