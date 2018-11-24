Kocaeli Lüks Otomobilin Sürücüsünün Tahliyesine Tepki

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

Lüks otomobilin sürücüsünün tahliyesine tepkiİZMİT(Kocaeli), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, lüks spor otomobilin çarptığı otomobildeki Osman Nuri Şıkkibar yaşamını yitirirken, kazanın ardından spor otomobilin sürücüsü F.C.U. tutuklandı. Kazayla ilgili iddianame hazırlanmadan, 3 gün arayla avukatının ikinci kez yaptığı başvuru sonucu tutuklanan F.C.U. serbest kaldı. F.C.U.'nun serbest kalmasının ardından hakkında 'Bilinçli Taksirle Adam Öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Şıkkibar'ın ailesinin avukatı Nihan Sayın Yavuz, Bir hakimin 3 gün arayla, değişen hiçbir şey olmamasına rağmen kendi kararını bozmuş olması gerçekten manidardır. Kafaya soru işaretleri getirir dedi.9 Eylül tarihinde, Sapanca Kurtköy Mahallesi Sapanca Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana gelen kazada, mahallede bulunan evine gitmek için sola dönüş yapan Osman Nuri Şıkkibar yönetimindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobile, arkadan gelen ve hızlı olduğu öne sürülen F.C.U. yönetimindeki 41 FU 198 plakalı spor otomobil çarptı. Kazada Osman Nuri Şıkkıbar ile spor otomobilin sürücüsü F.C.U. ve yanındaki B.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Osman Nuri Şıkkibar yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yol üzerinde yavaşlayarak dönüş yapmak isteyen Şıkkibar'ın aracına spor otomobilin çarptığı görüldü.Tedavisinin ardından spor otomobilin sürücüsü F.C.U. tutuklandı. F.C.U.'nun avukatı 9 Kasım tarihinde Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk halinin yeniden gözden geçirilerek müvekkilinin tahliye edilmesi konusunda başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi, F.C.U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. 14 Kasım tarihinde ise yeniden yapılan başvuru üzerine aynı mahkeme tarafından F.C.U.'nun tahliyesine karar verildi. Osman Nuri Şıkkibar'ın eşi Ecem Nur Şıkkibar'ın avukatı Nihan Sayın Yavuz, dosyaya hiçbir yeni delil girmemesini öne sürerek tahliyeye itiraz ederken, 19 Kasım tarihinde ise Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürücü F.C.U. hakkında 'Bilinçli Taksirle Adam Öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.Kaza sonrasında sanık F.C.U.'nun kan örneğinin alınmadığını belirten Nihan Sayın Yavuz, 9 Eylül 2018 tarihinde sanığın alkollü araç kullanması ve aşırı hızla seyretmesi sebebiyle gerçekleşen trafik kazasına istinaden, sanık olayın akabinde şüpheli sıfatıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında yapılan süreçte alkol oranından dolayı sanığın bilinçli taksir sahibi olduğu ortaya çıktı. Nitekim iddianame bilinçli taksirden düzenlendi. Savcı bunu kabul etti. Ancak soruşturma aşamasında bizim dikkatimizi çeken hususlardan biri, ölümle sonuçlanmış bir trafik kazasında alkol olmasına rağmen şüphelinin kan örneğinin alınmamış olmasıydı. Bugün çok daha basit kazalarda, en ufak yaralanmalarda dahi şüphelinin ve karşı tarafın kan örnekleri alınmaktayken, aşırı hız ve alkollü bir kazada kan örneğinin alınmamış olması gerçekten bize çok manidar geldi. dedi.'BİR HAKİMİN 3 GÜN ARAYLA KENDİ KARARINI BOZMUŞ OLMASI GERÇEKTEN MANİDAR'Sanık F.C.U.'nun tahliye edilmesinin de manidar olduğuna ifade eden avukat Nihan Sayın Yavuz, şöyle konuştuAkabinde 2 ay kadar süren tutukluluk süresinin sonunda sanık tahliye oldu. Tahliye süreci de gerçekten şaibeli denebilecek boyuttaydı. Tahliye olduğu tarihte, karşı tarafın avukatı tutukluluk süresinin gözden geçirilerek tahliyesini talep ediyor. Sulh Ceza Hakimi, 'Burada tahliye söz konusu olamaz' diyor. Kaza sırasında şüphelinin alkollü olması ve kasıt yoğunluğundan ötürü tutukluluk durumunun devamına karar veriyor. Bundan 3 gün sonra, aynı hakim kendi kararını bozarak, dosyada değişen hiçbir delil olmamasına rağmen kendi kararını bozarak, şüphelinin cezaevinden yazdığı dilekçedeki 'Sabit ikametgah sahibiyim. Kaçma şüphem yoktur' beyanına istinaden tahliye kararı veriyor. Adli kontrol dahi koyulmuyor. Yurtdışına çıkış yasağı dahi koyulmuyor. Bakın bu normal bir trafik kazası değil. Bu bilinçli taksirle gerçekleşmiş bir eylem. Yani alkol var, aşırı hız var, 1 milyonluk araba var. Eski model araçla giden bir adam ölüyor ve bunun sonucunda tutuklanan şahıs 2 ayın sonunda tahliye oluyor. Bu bir kamyon şoförü olsaydı 10 aydan önce tahliye olamazdı. Sabit ikametgah sahibi olmak asla salt tahliye sebebi olamaz. Bir hakimin 3 gün arayla, değişen hiçbir şey olmamasına rağmen kendi kararını bozmuş olması gerçekten manidardır. Kafaya soru işaretleri getirir. Bu bağlamda biz gerekli yargı mensuplarından, gereğinin yapılmasını talep ediyoruz