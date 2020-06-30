KOCAELİ Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldüKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan temizlik işçisi Adem Özmen (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

30.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:59
Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan temizlik işçisi Adem Özmen (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adem Özmen belediyenin önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün Gölcük'te meydana gelen olayda, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Adem Özmen ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Adem Özmen'i Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Adem Özmen buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Adem Özman dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Adem Özmen'in ölümü üzüntü yarattı.
Adem Özmen'in cenazesi bugün Gölcük Belediyesi'nin önüne getirildi. Belediyenin önünde dualar okunmasının ardından cenazesi Gelincik Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, işçinin yakınları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Adem Özmen'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mahmuriye mezarlığında toprağa verildi. KOCAELİ Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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