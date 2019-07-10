10.07.2019 11:21
Haberler» Ekonomi» Haber

Kocaeli, marka değeri en güçlü 4'üncü il

Kocaeli, marka değeri en güçlü 4

KOCAELİ (İHA) – İlk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırmasında Kocaeli, marka değeri en güçlü 4. il oldu.

KOCAELİ (İHA) – İlk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırmasında Kocaeli, marka değeri en güçlü 4. il oldu.

Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. Kocaeli, 16 milyar 44 milyon dolarlık marka değeri ile en güçlü 4'üncü il oldu. Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırması sonuçları açıklandı. Derlenen bilgilere göre, İstanbul 131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir, 16 milyar 44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Türkiye, Kocaeli, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
13:10   İTO Başkanı Avdagiç: "On Birinci Kalkınma Planı, sanayiyi merkeze koyan bir vizyon belgesidir"
13:08   Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:06   Manisa TSO, Selanik'te 'Akdeniz iş diyaloğu' toplantısına katıldı
13:04   İlçeyi kalkındıran 1 milyon ağaçta "kayısı hasadı"
12:57   Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar
12:55   Türkiye'nin en büyük ikinci biyokütle santralinin tercihi Siemens oldu
12:52   Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ne 500 milyon euroluk finansman desteği