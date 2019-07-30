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KOCAELİ MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

Marketteki sapık aranıyor (2)MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDIKocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S.

30.07.2019 21:40
KOCAELİ MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
Marketteki sapık aranıyor (2)
MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.
Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başiskele, Kocaeli, Psycho, Güncel

Kaynak: DHA

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