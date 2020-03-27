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KOCAELİ Marketi kurşunlayan amca çocukları yakalandı

Marketi kurşunlayan amca çocukları yakalandıKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sahibiyle tartıştıkları marketi kurşunladıktan sonra gözaltına alınan 2 kuzen, adliyeye sevk edildi.

27.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:18
Marketi kurşunlayan amca çocukları yakalandı
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sahibiyle tartıştıkları marketi kurşunladıktan sonra gözaltına alınan 2 kuzen, adliyeye sevk edildi.
Olay gece 02.30 sıralarında Derince Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen 2 kişi, yol üzerindeki markete tabanca ile ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Polisin araştırması sonucu amca çocukları olan F.Ö.(26) ve D.Ö.(19) yakalandı. F.Ö.?nün daha önce 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız silah kullanma' suçlarından, D.Ö.?nün de 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından sabıka kaydı olduğu öğrenildi.
Polisteki ifadelerinde, market sahibi ile telefonda tartıştıklarını, sinirlenerek kurşunlama olayını gerçekleştirdiklerini söyleyen amca çocukları, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adliyeye götürülürken koronavirüs önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından verilen maske ve eldivenleri taktı.
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KOCAELİ Marketi kurşunlayan amca çocukları yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Derince, Kocaeli, Fatih, Güncel

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KOCAELİ Marketi kurşunlayan amca çocukları yakalandı

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