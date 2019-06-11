Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli
merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 mahrem abi olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kütahya
, Muğla
, Kahramanmaraş
, Balıkesir
, Eskişehir
ve Mersin
'de operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 açıkta yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 5 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli
, 3. Sayfa