Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli
merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kütahya
, Muğla
, Kahramanmaraş
, Balıkesir
, Eskişehir
ve Mersin
'de operasyon düzenlendi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 5'inin ihraç edilmiş, 3'ünün de açıkta olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
TSK
, Kocaeli
, Güncel