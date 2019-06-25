Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması devam ediyor.
Bu kapsamda 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kırklareli
, Konya
, Balıkesir
, Hatay
, Sakarya
ve Elazığ
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 9'unun muvazzaf, 1'inin ihraç edilmiş ve 3'ünün de emekli asker olduğu öğrenildi.