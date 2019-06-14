14.06.2019 10:56
Haberler»Güncel » Haber

Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından salı günü 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Gözaltındaki şüphelilerden ihraç edilmiş 1 binbaşı, açıkta olan 1 yüzbaşı, ihraç edilmiş 2 üsteğmen ve muvazzaf 3 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında örgütün firari sözde il imamı Mehmet Akif Saka'nın kardeşi ihraç üsteğmen A. Saka'nın de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Süreç
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı.Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:24 Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu
11:24 Doğuştan kolları olmayan Nisanur'un karne sevinci
11:24 Karnesini evinde valinin elinden aldı
11:24 Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu
11:24 DHA DIŞ - BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici
11:24 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu (2)
11:24 BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici
11:23 TSKB'den rüzgâr enerjisine kesintisiz destek
11:23 Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
11:23 Bulgaristan, 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
11:23 Kırklareli'nde asfalt sezonu törenle başladı
11:23 Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı
11:23 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu (ÖZEL)
11:22 Yeni Zelanda'daki cami katliamlarını Facebook'tan canlı yayınlayan Tarrant suçsuz olduğunu savundu