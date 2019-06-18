18.06.2019 17:40
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Kocaeli merkezli 3 ilde ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli merkezli İstanbul ve Balıkesir illerinde düzenlenen polis operasyonunda, icra müdürlüklerindeki ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütü üyesi 33 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli merkezli İstanbul ve Balıkesir illerinde düzenlenen polis operasyonunda, icra müdürlüklerindeki ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütü üyesi 33 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, icra müdürlüklerinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapılması tespiti üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli KOM ekipleri, takibe aldıkları organize suç örgütü üyelerinin ildeki icra müdürlüklerinin düzenlediği taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını, ihalelere katılım sağlayan şahıslarla görüşerek ihaleye girmelerini engelledikleri, ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir illerinde şüphelilerin kaldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 28, İstanbul'da 4 ve Balıkesir'de ise 1 kişi olmak üzere toplam 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise iddia edilen suçlamalara ait olduğu tespit edilen dokümanlar, notlar, belgeler ve dijital materyallere el konuldu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa

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