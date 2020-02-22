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Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

22.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:46Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
, ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan bir şirketin devlet desteği almasının ardından, hileli bir şekilde iflas ettirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.K, K.G, İ.G, O.K. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, yaptıkları dolandırıcılık yöntemiyle kendilerine sağladığı kazanç miktarının 3 milyon lira olduğu ileri sürüldü.

Kocaeli, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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