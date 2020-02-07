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Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 kişi yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı.

07.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:47
merkezli 4 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri öne sürülen 24 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 24 kişi yakalandı.
Suç örgütü üyelerinin, müştekiler adına sahte olarak üretilen kimlik belgeleri ile bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyaladıkları, internet bankacılığı hesaplarına erişim sağladıkları ve banka hesaplarında bulunan paraları havale/EFT veya para çekme işlemleriyle hesaplarına aktardıkları saptandı. Şüphelilerin ayrıca, para bulunmayan hesaplarda da "hızlı ihtiyaç kredisi" çekerek müştekileri zarara uğrattıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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