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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:11Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya, Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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