Kocaeli merkezli 5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 16 gözaltı

Kocaeli merkezli 5 ilde altı aylık takibin ardından düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 16 gözaltı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Kocaeli merkezli 5 ilde altı aylık takibin ardından düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985,40 TL değerinde 271.622 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığıyla yaptığı şüphesiyle bazı kişi ve iş yerlerini takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık fiziki takibin arından Kocaeli merkezli İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzelendi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçeleri ile birlikte belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985,40 TL değerinde toplamda 271.622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyetine getirilen şahıslardan 10'u işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan daha önceden adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklanırken 5'inin ise adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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