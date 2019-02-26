Kocaeli Merkezli 6 İlde Eş Zamanlı Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

FETÖ/PDY örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda içerisinde mahrem abilerin de olduğu 11 şahıs gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada 10 askeri personel ile 5 mahrem abi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Kocaeli merkezli İstanbul
, Balıkesir
, İzmir
, Sivas
ve Aydın
'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, görevinden istifa etmiş olan 1 üsteğmen, 7 astsubayın olduğu 10 askeri personel ile 1 mahrem abi işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Firar olan 4 şahısın yakalaması için ise çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA