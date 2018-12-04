Kocaeli Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu

04 Aralık 2018 Salı 10:18



04 Aralık 2018 Salı 10:18

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetler'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde 13 asker hakkında gözaltı kararı verildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetler'deki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 6'sı görevde bulunan 13 kişiyi yakalamak için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Iğdır'da operasyon düzenledi. 13 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - Kocaeli