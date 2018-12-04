Kocaeli Merkezli 6 İlde Fetö7pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 askeri personelden 8'i gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetler içindeki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında 6'sı aktif görevde 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Bursa
ve Iğdır
'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürülürken 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
04 Aralık 2018 Salı 12:01