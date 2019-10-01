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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

01.10.2019 14:31Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif görevde, 2'si eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2 muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf 3 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve 2 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Firari olan 2 kişinin yakalanması için yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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