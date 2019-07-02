Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli
merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul
, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.