09.07.2019 08:48
Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA
Kocaeli, TSK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:25   Borsa güne yatay başladı
10:25   Üst düzey devlet yöneticilerine saldıracaklardı, planları bozuldu
10:25   e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz'a uzatıldı
10:25   İstatistiklerle Altay Bayındır
10:25   İscehisar'da güvenlik ve asayiş toplantısı
10:24   Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyonun seferden çekilmesi
10:23   Çamur banyosuna yabancı turist ilgisi