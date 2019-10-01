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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

01.10.2019 13:06Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen, aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubayların da olduğu 12 şüpheliden 7'sinin muvazzaf, 2'sinin ihraç, 1'inin emekli ve 2'sinin eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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