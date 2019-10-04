Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli
merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Firari biri muvazzaf 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.