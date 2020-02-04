Haberler » Güncel » Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı - Haber

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

04.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:54Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı
merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 7 ilde bir öğretmen ile 4'ü muvazzaf 9 askerin gözaltına alınması için başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:15:19