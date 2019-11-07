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Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

07.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:04 Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 eski askeri öğrenciden gözaltına alınan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 eski askeri öğrenciden 12'si, Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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7.11.2019 21:09:54