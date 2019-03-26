Kocaeli Merkezli 8 İlde Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı

Kocaeli
merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 askeri personel gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti
KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Ankara
, Amasya
, Sakarya
ve Yalova
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Operasyonlar kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA