Kocaeli Merkezli 8 İlde Gerçekleştirilen Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 17 Kişi Adliyeye Sevk...

Kocaeli
merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti
KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Ankara
, Amasya
, Sakarya
ve Yalova
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü.4 firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken ekipler tarafından düzenlenen operasyonda askeri personelden sorumlu mahrem abi olduğu değerlendirilen 1 kişide gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti'nde işlemleri tamamlan şahıslar Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
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Kaynak: İHA