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Kocaeli merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 8 ildeki, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

23.08.2019 11:04 Kocaeli merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli merkezli 8 ildeki, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında firari şüphelilerden birinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin daha önce adliyeye çıkarıldığı ve adli kontrolle serbest kaldıkları öğrenildi.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocaeli merkezli 8 ilde aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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