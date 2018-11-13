Kocaeli Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 19 Gözaltı

KOCAELİ(İHA) – FETÖ/PDY öprgütünün TSK
yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 askeri personel gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu tespit edilen 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul
, Ankara
, Muğla
, Çanakkale
, Yalova
, Balıkesir
, Erzincan
ve Şırnak
illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonların sonucunda 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf 4 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ve 3'ü muvazzaf, 1'i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 5 kişinin ise yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ