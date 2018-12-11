Kocaeli Merkezli 9 İlde Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

11 Aralık 2018 Salı 12:55



11 Aralık 2018 Salı 12:55

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipler tarafından FERÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun illerinde 14'ü aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon 20 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari olan 4 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ