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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli ve İstanbul'da, "karşılıksız çek vermek" suretiyle firmaları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

17.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:28
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Kocaeli ve İstanbul 'da, "karşılıksız çek vermek" suretiyle firmaları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bazı kişilerin karşılıksız çek vermek suretiyle firmaları dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerin, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı, 3'üne adli kontrol tedbirleri, birine ise ev hapsi uygulandı.
Öte yandan 7 depoda yapılan aramada, şüphelilerin dolandırıcılık suretiyle aldıkları değerlendirilen 4 milyon 200 bin liralık malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin devraldıkları ve sistemde güvenilir olarak kayıtlı bulunan şirketler üzerinden malzeme alımı yaptıkları, bu alışverişlerinin ödemesini çekle gerçekleştirdikleri, ödeme tarihi geldiğinde ise herhangi bir ödeme yapmadıkları belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Kocaeli, Güncel

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