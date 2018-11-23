Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama

Kocaeli
merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 10'u muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli, İstanbul
, İzmir
, Muğla
ve Yalova
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan 1 emekli albay, 1'i muvazzaf 2 binbaşı ve 8'i muvazzaf 13 astsubay toplam 16'sı yakalanarak gözaltında alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez
Adliyesi'ne sevk edilen 16 kişiden 1 emekli albay, 1 ihraç binbaşı ve 1'i muvazzaf 3 astsubay olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanırken, 1 muvazzaf binbaşı ve 7'si muvazzaf 10 astsubay olmak üzere toplam 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Firari olan 2 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli