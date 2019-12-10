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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanmasına" yönelik operasyon başlatıldı

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:52Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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