Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırma, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Yalova
, Kırıkkale
ve Balıkesir
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 muvazzaf yüzbaşı ile 14'ü muvazzaf 18 astsubay, toplam 19 kişi gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA