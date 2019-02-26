Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen Sivas'ta gözaltına alındı.<br><br>Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski üsteğmen Ö.D. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.<br><br>Ö.D, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.</br><br><br>Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.D, emniyete götürüldü.