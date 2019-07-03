03.07.2019 09:52
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıklarını tespit ettiği daha önce görevlerinden ihraç edilen A.K, K.K, M.Ç, İ.Ş, M.Ç, S.Ö. ve M.S.P'yi Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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