Haberler » Güncel » Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

05.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:16Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:36 Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da bombalı araçla saldırı düzenledi: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan (2): "Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz" - Haber
19:32 Ezine Kültür Merkezinin inşaatı başlıyor - Haber
19:32 Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:31 Travel Turkey2019 İzmir'in ilk gününde ilk gününde Kuşadası rüzgarı esti - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
18:06 Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
5.12.2019 19:38:55