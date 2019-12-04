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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

04.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:04Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı
merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce kurumla ilişiği kesilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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