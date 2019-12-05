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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski çalışan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

05.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:48Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski çalışan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kurum çalışanı 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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