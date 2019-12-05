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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 kişi adliyeye çıkarıldı

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

05.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:33
merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce kurumla ilişiği kesilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 kişi adliyeye çıkarıldı

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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