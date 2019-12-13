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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 6'sı adliyeye sevk edildi.

13.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:04Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 6'sı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 6'sı sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Etkin pişmanlık yasasından faydalanan 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, görevden geçici uzaklaştırılan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 10 Aralık'ta, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmıştı.

Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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